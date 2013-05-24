У столиці відкрилася виставка «1000 років української печатки»

У Києві в Національному музеї історії України відкрилася унікальна виставка «1000 років української печатки».

Як зазначалося на відкритті виставки, виставка є новим міжнародним масштабним проектом Національного музею історії України і Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих «Віхи історії: тисячоліття української печатки». В експозиції беруть участь 15 провідних музеїв, архівів, бібліотек, України та Росії. Географія проекту поєднує історико-культурні надбання Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, Запоріжжя.

Виставка носить унікальний характер і не має аналогів не тільки в українському, а й пострадянському музейному просторі. На ній представлено понад 400 печаток, що відображають різні періоди культурного та історичного розвитку України, її державного життя упродовж 1000 років. Експозиція поділяється на п’ять тематико-експозиційних блоків, вибудуваних за хронологічним принципом. Кожен з них розкриває особливості розвитку української печатки на різних історичних етапах. В експозиції широко представлені печатки київських князів, урядників, духовенства. На виставці експонуватиметься перша збережена печатка, від якої веде літочислення традиція українських сфрагістів, яка належала князеві Святославу Хороброму.

Однією з особливостей виставки є масштабне застосування сучасних ІТ-технологій.

Виставка проходитиме з 24 травня по 17 листопада цього року.

«Унікальний цей проект не тільки тому, що ми вперше можемо побачити тисячолітню історію сфрагістики України, не тільки ще раз відчути, що Україна була складовою європейського культурного простору протягом багатьох століть, а головне, що ми долучили наші українські і російські музеї»,- сказав перший заступник міністра культури України Тимофій Кохан на відкритті виставки.