«Теорія Великого вибуху» отримав найвищу нагороду телекритиків США

На щорічній премії Асоціації телевізійних критиків в номінації найкращий комедійний серіал виграв багатосерійний фільм «Теорія Великого вибуху», повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Кінострічки «Пуститися берега», за сюжетом якої вчитель хімії став наркобароном, і фентезі «Гра престолів» стали найкращими драматичними серіалами, відтіснивши в цій категорії серіали «Божевільні чоловіки» та «Батьківщина».

Багатосерійний телевізійний фільм американського режисера Стівена Содерберга «За канделябрами» став найкращим міні-серіалом. Актор Майкл Дуглас виграв приз як найкращий актор другого плану.

Зірка серіалу «Пуститися берега» Брайан Кренстон другий рік поспіль став переможцем у номінації «Найкраща чоловіча роль». Найкращою актрисою комедійного серіалу визнана Джулія Луїс-Дрейфус.

Престижна премія, заснована в 1985 році, покликана відзначати найбільш вражаючі досягнення в галузі телебачення. В Асоціацію телевізійних критиків входять близько двохсот журналістів США і Канади.