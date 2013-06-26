У Сопоті відкривається виставка шедеврів зі збірки Львівської національної галереї

26 червня у Сопоті (Польща) в Державній галереї мистецтв за підтримки Президента України Віктора Януковича відбудеться відкриття виставки «Шедеври польського живопису зі збірки Львівської національної галереї мистецтв».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

«Це найбільша виставка польського живопису, яку Львівська національна галерея мистецтв організовувала поза своїми межами за весь час свого існування. Значна кількість творів експонуватиметься у Польщі вперше. До виставки видано каталог, у якому, крім репродукцій, містяться дані про експонований твір, короткі біографічні дані про автора та інформація про сюжет картини. Автор каталогу – Ігор Хомин, куратор виставки, головний зберігач фондів Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького», - сказав міністр культури Леонід Новохатько.

Кількість музейних предметів, що передаються на виставку – 125. Загалом колекція живопису Львівської національної галереї мистецтв нараховує понад 8 тис. одиниць збереження, з яких близько 3 тис. - твори польських художників або за своїм змістом пов’язані з польською культурою.

«У колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького зберігається багато творів польських митців, які привертають увагу мистецтвознавців. Я радий, що виставка дасть змогу жителям та гостям міста Сопот побачити унікальні твори польського живопису, які дбайливо зберігаються в Україні», - додав міністр.

Хронологічні рамки колекції є дуже широкими – це роботи XVI - першої половини XX ст. На виставці представлено твори з кінця XVIII ст. до кінця 30-х років ХХ ст. Найчисельніше представлені роботи польських художників другої половини ХІХ – початку ХХ ст., періоду найбільшого розквіту польського мистецтва та культури.

Серед представлених на виставці митців - Марчелло Бачареллі, Бернардо Беллотто, Жан-П’єр Норблін, Вільгельм Лєопольський, Артур Ґроттґер, Ян Матейко, Станіслав Хлєбовський, Генрик Семирадський, Юліуш та Войцєх Коссаки, Вітольд Прушковський, Яцек Мальчевський, Ян Станіславський, Ольга Бознанська, Юзеф Мегоффер, Казимир Сіхульський, Юзеф Брандт, Зиґмунт Валішевський, Станіслав Дембіцький, Ерно Ерб.

Виставка проходитиме з 26 червня до 22 вересня.