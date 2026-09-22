Сі Цзіньпін може поставити ультиматум Трампу через Тайвань, - Reuters

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Дональдом Трампом може вимагати припинити американські поставки зброї Тайваню.

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні може вимагати припинити продаж американської зброї Тайваню. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з переговорами між США та Китаєм напередодні саміту.

За їхніми словами, Пекін може посилатися на спільне комюніке США та Китаю 1982 року. У ньому Вашингтон заявив про намір поступово скорочувати продаж озброєнь Тайваню та не прагнути довгострокових поставок.

Водночас тодішній президент США Рональд Рейган у супровідній службовій записці зазначив, що скорочення продажу зброї залежатиме від незмінної відданості Китаю мирному врегулюванню розбіжностей із Тайванем.

Відео дня

Китай регулярно називає питання Тайваню своїм найчутливішим і найважливішим дипломатичним питанням та виступає проти американських поставок зброї острову. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що дотримання трьох спільних комюніке та попередніх обіцянок США щодо Тайваню є необхідною передумовою для стабільного розвитку відносин між країнами.

Пекін просить припинити навіть уже замовлені поставки

За даними джерел, Китай також звернувся до США з проханням припинити поставки зброї, яку Тайвань уже замовив.

Одне з джерел повідомило, що Сі Цзіньпін може заявити Трампу, що Тайвань нібито є провокатором та джерелом нестабільності у відносинах між США та Китаєм. Натомість Пекін може запропонувати допомогу в тиску на Іран щодо війни на Близькому Сході.

США водночас зобов'язані за законом забезпечувати Тайвань засобами для самозахисту. Вашингтон дотримується політики "єдиного Китаю" та офіційно не займає позиції щодо суверенітету Тайваню.

Адміністрація Трампа в грудні схвалила пакет угод про продаж зброї Тайваню на 11 мільярдів доларів. Другий пакет, вартістю близько 14 мільярдів доларів, протягом місяців залишався відкладеним.

Окремо у 1982 році США видали "Шість гарантій" для Тайваню. Згодом стало відомо, що Вашингтон не встановлював дату припинення продажу зброї острову та не погоджувався на попередні консультації з Пекіном щодо таких поставок.

Напередодні саміту низка американських політиків висловила підтримку Тайваню.

Сенатор Піт Рікеттс заявив, що Трампу варто чітко дати зрозуміти, що політика США щодо Тайваню залишається незмінною. Водночас Метт Поттінгер, який працював заступником радника з національної безпеки в першій адміністрації Трампа, заявив, що не очікує "нічого суттєвого" щодо Тайваню під час зустрічей цього тижня.

Саміт Сі і Трампа - головні новини

Нагадаємо, що з 23 по 25 вересня лідер Китаю планує відвідати Вашингтон і провести переговори з американським президентом.

Раніше Сі Цзіньпін пропустив вечерю лідерів країн БРІКС через проблеми зі здоров’ям. На тлі його відсутності соцмережах уже почали поширюватися чутки про те, що китайський лідер нібито переніс інсульт.

Також стало відомо, що Путін має намір вирушити до Китаю на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проводить голова КНР Сі Цзіньпін, але, водночас пропустить саміт "Великої двадцятки" (G20) у США за участю Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: