3 грудня о 12.30 в УНІАН відбудеться презентація Всеукраїнського фестивалю мистецтв Українське Різдво

Учасники: Кирило СТЕЦЕНКО – Продюсер проекту, Президент МФ ім. К. Г. Стеценка

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ – Голова Нацради з питань культури і духовності

Павло МОВЧАН – Голова ВУТ ПРОСВІТА (співзасновник проекту)

Петро ГОНЧАР – Директор Музею І. Гончара (співзасновник проекту)

Тетяна ХАРЛАМОВА – директор агенції НАШ ЧАС (партнер проекту) ФОМА (Сергій Фоменко) – лідер гурту МАНДРИ (учасник проекту)

«Всеукраїнський фестиваль мистецтв і духовної культури Українське Різдво» – це новий мистецько-інформаційний, соціотворчий меґапроект, який пропонує киянам понад 40 концертів, спільних дійств, вечірок, презентацій, ТБ/радіо-програм в період з 7.12. 07 по 20.01.08.

Метою проекту є відновлення гармонії українського часу. «Ми прагнемо зрозуміти старі та засіяти нові сенси зимових свят, звичаїв та обрядів, які здатні посилити консолідуючий струм в українському суспільстві» – говорить ініціатор та продюсер проекту Кирило Стеценко. Він вважає, що одним з геокультурних наслідків проекту стане пожвавлення міжнародного зимового туризму до України.

Ось перелік лише деяких назв заходів Фестивалю: «Вечорниці на Катерини», «Вечорниці на Андрія», «Вистава Св. Миколай», «Святий Вечір з УТ-1», «Спільна Коляда», «Парад Вертепів», «Марш Козоводів», Презентація «Всеукраїнського конкурсу української духовної музики ім. о. Кирила Стеценка», Концерт «Козацька Псальма», Концерти «Різдво на Вокзалі», Концерти «Коляда в Метрополітені», «Свято Різдвяних Дзвонів», «Літургія Благословення», Концерт для молоді «Пустіть Козу!», Дискотека «Ніч після Різдва ім. Гоголя», Заключний концерт у Національній Опері, Акція «Спалення Дідуха», «Свято Водосвяття», «Літургія Вдячності».

Акредитація на Вечорниці Фестивалю – тільки під час прес-конференції.

Контакти: Тіна Пересунько, PR-менеджер Фестивалю «Українське Різдво»

Телефони: 8(063) 843.29.85; 8(068) 358.41.20. E-mail: tina.peresunko@gmail.com