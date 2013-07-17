В Івано-Франківську знайшли гарматні ядра часів польсько-турецької війни

Фото: газети «РепортеР»

В Івано-Франківську біля брами палацу Потоцьких, яку зараз реставрують, знайшли гарматні ядра часів польсько-турецької війни 1672-1676 років.

Як повідомили УНІАН у Прикарпатській археологічній експедиції інституту археології НАН студенти-історики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які проводять археологічні розкопки під брамою палацу Потоцьких викопали 14 гарматних ядер часів облоги фортеці турками у 1672 році. Дослідники припускають, що ядра турецькі. Окремі ядра важать по 1220 грамів.

При розкопках також знайдено глиняні черепки 17-го століття, кістки та уламки посуду різних епох. Після детального дослідження знахідки передадуть Івано-Франківському краєзнавчому музею.

Довідка УНІАН. Археологічні дослідження фортифікаційного вузла при брамі Палацу Потоцьких розпочалися 1 липня 2013 року. Роботи ведуть Прикарпатська археологічна експедиція інституту археології НАН спільно із ДП «Культурна спадщина Прикарпаття», краєзнавців з «Мого міста», Громадської ініціативи «Збережемо старе місто», волонтерів. Крім цього, тут проходять практику й студенти з Прикарпатського національного університету.