Сто провідних музикантів світу вимагають звільнити учасниць Pussy Riot

Більше ста відомих виконавців, зокрема, Пол Маккартні, Елтон Джон, Мадонна та Брайан Адамс, підписалися під відкритим листом на підтримку Pussy Riot.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила відкритий лист відомих виконавців на підтримку російської панк-групи Pussy Riot. Лист підготували до річниці суду над учасницями Pussy Riot. Він містить звернення до Надії Толоконнікової і Марії Альохіної.

У колективному посланні, міститься вимога про негайне звільнення дівчат з ув'язнення.

"Усвідомлюючи всю складність ситуації, ми просимо російську владу переглянути своє рішення і дати вам можливість повернутися до ваших дітей, ваших родин і вашого життя", - йдеться в листі.

Вдова Джона Леннона Йоко Оно в зв'язку з листом заявила: "Я дякую Pussy Riot за їх стійкість і їх боротьбу за свободу творчого висловлювання. Дівчата дають привід жінкам усього світу пишатися тим, що вони жінки".

"Музиканти усього світу шоковані подією з Pussy Riot, - заявила представниця Amnеsty International Люсі Макнамара. - Наша ініціатива з листом зустріла найширшу підтримку. Безліч музикантів говорили мені, що якщо в країні не можна співати пісні протесту, не боячись опинитися за гратами, то в цій країні щось дуже не в порядку".

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