В Україні видадуть мальовану історію - від Трипілля до Незалежності

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Відомі письменники Брати Капранови взялися за створення «Мальованої історії Незалежності України» - короткого (80 сторінок) і зрозумілого викладу історичних подій, які зв’язують єдиною ниткою розвиток державності, починаючи від трипільських та кіммерійських племен аж до 1991-го року.

«Ми починали з такого самого уявлення про історію, що й усі: князі, гетьмани, колонія, радянська республіка і таке інше. Але за два роки роботи з історичними матеріалами раптом зрозуміли: з часів Русі не було жодного року, коли б в Україні не існувало тої чи іншої форми державності, а то й двох-трьох одночасно. І не було жодного десятиліття, коли б тут не точилася уперта і кривава боротьба із загарбниками. Українську незалежність оплачено кров’ю тисяч і тисяч людей – наших дідів, прадідів та прапрадідів», - розповідають письменники.

Важливим завданням книги «Мальована історія Незалежності України» автори називають спробу інтегрувати історію Криму в загальну канву української історії. Адже, як твердять автори, сьогодні кримськотатарська дитина приходить до школи, де їй одразу пояснюють: кримські татари завжди були ворогами українців, робили набіги і брали ясир. Незалежна Україна не може будуватися на ідеології, яка є ворожою щодо частини народу. А отже спільна історія українців, кримських татар, гагаузів, караїмів, греків, євреїв – усіх народів, що творять сьогодні українську державу – необхідність номер один.

«Ми навмисне не вдавалися до модних історичних теорій, як орійсько-арійської тощо. Ми оперуємо тільки і виключно фактами, які визнає сучасна наука. Сміливі гіпотези, неймовірні відкриття, загадки – це чудово і потрібно, але це не може бути предметом розгляду у книжці на 80 сторінок» - зауважують Брати Капранови.

Історичний виклад супроводжується мальованими сюжетами, які оживляють його перед читачем, портретами головних дійових осіб епохи, та мапою українських земель, так що можна легко порівняти території Русі, Гетьманщини, УНР та сучасної України і зробити висновки.

Комікси малювали художники з Миколаєва, Дніпропетровська, Чернігова, Вінниці та Львова, а портрети створював лідер рівненського гурту OT VINTA, музикант і художник Юрко Журавель.

Зараз книжка знаходиться у друкарні. Офіційний старт продажів призначено на 5 вересня.