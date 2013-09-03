Стройплощадка на Андреевском спуске стала мастерской арт-терапии

На строительной площадке бывшей швейной фабрики «Юность» возле Андреевского спуска в столице начались бесплатные занятия по арт-терапии. Посетители мастерской «Спонтанность и ритм» группы Overground-K рисуют, танцуют и музицируют под открытым небом, чтобы раскрыть свой творческий потенциал и избавиться от психологических проблем, связанных с жизнью в мегаполисе.

«Ритм ассоциируется с маршем, конвейером, пульсом – с движением. Ритм изменчивый, но абсолютно честно повествует о происходящем. Спонтанность может ассоциироваться и со свободой, и с несформулированными, неоформленными проявлениями жизни. Но без нее не может быть нового, иного, зарождающегося. Спонтанность нужна, чтобы сделать первый шаг к раскрытию своих творческих способностей», - говорит Вера Шевченко, научный сотрудник Киевского университета эффективного управления и руководитель группы Overground-K.

По ее словам, организовать мастерскую на строительной площадке побудила выставка молодых художников, скульпторов и живописцев «Сами».

«Меня поразил эффект эксперимента, на который решилась молодежь. Строительная площадка, на которой все еще только планируется возводить, уже служит местом, где создаются живые и прекрасные изображения, пластичные формы. Более того – сюда можно беспрепятственно попасть. Это не зал, открыть экспозицию в котором можно только с десятками разрешений. Такая площадка - отрытая для творчества не только избранных, но и людей, которые держали карандаш в руке еще на школьном уроке рисования - обязательно нужна городу», - считает Вера Шевченко.

Техническую помощь в организации мастерской предоставила компания «ЭСТА Холдинг», которой принадлежит строительная площадка.

«Фестиваль творческих проектов под общим названием «Лето на Юности» был организован по инициативе художественных сообществ и активной общественности. Мы предоставили площадку бывшей фабрики «Юность» для реализации некоммерческих культурных инициатив и за короткое время получили большое количество заявок от желающих поучаствовать в программе фестиваля. Этот эксперимент уже сейчас можно считать удачным, – говорит Антон Гливинский, директор по связям с общественностью и коммуникациям ЭСТА Холдинг. – Мы уверены, что опыт, который мы получаем в ходе проекта, будет полезен и применим в процессе создания будущего культурного центра на Андреевском спуске».

Посетители мастерской могут вдоволь порисовать руками по стеклу, поиграть на барабанах и потанцевать.

«Уметь» не обязательно – учитесь в процессе и не бойтесь за результат. Нарисовать, сыграть или станцевать «неправильно» невозможно, если вы изображаете то, что чувствуете», - говорит Вера Шевченко.

Лаборатория самопознания и творчества на месте бывшей швейной фабрики открыта для посетителей до конца недели.

Напомним, весной 2012 года компания «ЭСТА Холдинг», входящая в группу СКМ, приняла решение построить культурное пространство на территории бывшей швейной фабрики «Юность». Владелец группы СКМ Ринат Ахметов также заявил, что компания поможет столице восстановить архитектурный облик Андреевского спуска. Под контролем киевской общественности был создан экспертный совет, который выработал концепцию будущего сооружения — многофункциональный культурный центр по принципу открытой площадки. Весной 2013 года на территории строительной площадки был проведен художественный фестиваль «SPACES: Архитектура общего», а с августа здесь экспонируются работы молодых скульпторов, графиков и живописцев, объединенные выставкой «Сами».