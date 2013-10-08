На Оскар за найкращий фільм іноземною мовою подалася рекордна кількість країн
02:47, 08 жовтня 2013Культура
2 0
Три з них - уперше
Рекордні 76 країн цього року подали фільми на Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою.
Уперше свої стрічки представили Молдова та Саудівська Аравія, повідомляє сайт кінопремії. Уперше як незалежна країна у конкурсі бере участь Чорногорія. Серед претендентів є і український фільм Параджанов, який нещодавно вийшов у прокат.
З-серед інших пострадянських країн у списку також є фільми від Азербайджану, Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Росії та Казахстану
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter