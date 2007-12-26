На 70-му році життя померла народна артистка України Наталія Лотоцька (фото)

Театрали й колеги по сцені прощалися з актрисою у театрі імені Івана Франка. За 44 роки роботи на цих підмостках вона створила десятки самобутніх ролей. Радіослухачі пам’ятають Лотоцьку за програмою «Від суботи до суботи».

Своєю майстерністю актриса щедро ділилася і з молодою зміною. В Університеті культури і мистецтв вона понад 20 років викладала сценічну мову. Бурхлива натура не дозволяла їй спинитись ні на мить. Мудру й веселу львів’янку Наталію Лотоцьку знали скрізь - і в Національному союзі театральних діячів і у Будинку ветеранів сцени.

І все ж, рідним домом Лотоцької був театр імені Франка. У тутешній гримерці актриса входила в образ Голди. За цю роль у спектаклі «Тевьє-Тавель» Наталія Лотоцька отримала Шевченківську премію.

ICTV