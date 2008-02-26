На пісенному Євробаченні Ірландію представлятиме лялька (фото)
08:02, 26 лютого 2008Культура
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Індичка-Дастін перемогла п`ятьох фіналістів
На пісенному конкурсі Євробачення цього року Ірландію представлятиме лялька Індичка-Дастін. Таке рішення ухвалене за наслідками голосування глядачів конкурсу «Європісня-2008». Іграшковий птах, який виконав пародійну пісню, переміг п`ятьох фіналістів. Індичка Дастін вже два десятиліття бере участь у різних телешоу і має культову популярність в Ірландії.
Черговий конкурс Євробачення пройде в травні в Белграді.
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