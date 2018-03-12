Каліфорнійський горе-крадій із автоматом для жуйок підірвав мережу (відео)

12:15, 12 березня 2018
Курйози
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Крадій розбив автомат та розгубив усі жуйки / Скріншот відео ТСН

Як йдеться в сюжеті ТСН, відео з камер спостереження опублікували активісти, і воно миттєво підірвало мережу. Через отвір для собак невідомий проліз у кімнату. Так само через дірку у дверях намагався пропхати і поцуплене.

Однак врешті – розбив автомат та розгубив усі жуйки.

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Теги: #Каліфорнія#крадій у США