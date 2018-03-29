Помилився видом: фермер прихистив маленького ведмедя, переплутавши його зі щеням (відео)

Чорнявого малюка чоловік приніс із лісу й був упевнений: це собака, який заблукав у хащах.

Китайський фермер прихистив маленького ведмедя, вважаючи його щеням.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Справжній сюрприз очікував на китайського фермера, який прихистив покинуту тваринку. Чорнявого малюка чоловік приніс із лісу й був упевнений: це собака, який заблукав у хащах.

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Вся родина вигодовувала малюка молоком з пляшечки, допоки він не виріс у велетенську тварину. Те, що їхній вихованець виявився лісовим ведмедем - сім'ї пояснили сусіди.

Тепер вже дорослу тварину вирішили віддати зоозахисникам, щоб ті повернули її в дику природу.