Помилився видом: фермер прихистив маленького ведмедя, переплутавши його зі щеням (відео)
12:53, 29 березня 2018Курйози
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Чорнявого малюка чоловік приніс із лісу й був упевнений: це собака, який заблукав у хащах.
Китайський фермер прихистив маленького ведмедя, вважаючи його щеням.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Справжній сюрприз очікував на китайського фермера, який прихистив покинуту тваринку. Чорнявого малюка чоловік приніс із лісу й був упевнений: це собака, який заблукав у хащах.
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Вся родина вигодовувала малюка молоком з пляшечки, допоки він не виріс у велетенську тварину. Те, що їхній вихованець виявився лісовим ведмедем - сім'ї пояснили сусіди.
Тепер вже дорослу тварину вирішили віддати зоозахисникам, щоб ті повернули її в дику природу.
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