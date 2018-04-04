Ердоган "відбив" дівчину у Путіна під час фотосесії в Туреччині (відео)

09:58, 04 квітня 2018
Курйози
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Реджеп Ердоган і Володимир Путін / REUTERS

Про це повідомляє телеканал "Звезда".

ВІДЕО: YouTube News Live

"Учасники зустрічі вже вишикувалися, щоб зробити пам'ятне фото, але Ердоган помітив, що з його боку вишикувалися виключно чоловіки, а з боку Путіна опинилися одразу три жінки. Тоді турецький лідер, піклуючись про композицію майбутнього кадру, попросив одну з представниць прекрасної статі перейти на його бік", - сказано в повідомленні.

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В результаті одна учасниця зустрічі опинилася по праву руку Ердогана, який після цього став позувати фотографу охочіше.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган спробував заспокоїти заплакану дитину, пообіцявши їй похорон з почестями.

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Теги: #дівчина#Ердоган#Путін і Ердоган