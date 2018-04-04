Ердоган "відбив" дівчину у Путіна під час фотосесії в Туреччині (відео)
Президент Туреччини Тайіп Ердоган у ході спільного фотографування з російським лідером Володимиром Путіним, який прибув з візитом в Анкару, "запозичив" у нього дівчину, яка стояла поруч.
Про це повідомляє телеканал "Звезда".
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"Учасники зустрічі вже вишикувалися, щоб зробити пам'ятне фото, але Ердоган помітив, що з його боку вишикувалися виключно чоловіки, а з боку Путіна опинилися одразу три жінки. Тоді турецький лідер, піклуючись про композицію майбутнього кадру, попросив одну з представниць прекрасної статі перейти на його бік", - сказано в повідомленні.
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В результаті одна учасниця зустрічі опинилася по праву руку Ердогана, який після цього став позувати фотографу охочіше.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган спробував заспокоїти заплакану дитину, пообіцявши їй похорон з почестями.