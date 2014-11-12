Китаєць освідчився дівчині з допомогою 99 смартфонів iPhone 6 (фото)

Китаєць витратив на покупку смартфонів Apple свій дворічний дохід 500 000 юанів (51 543 фунтів стерлінгів або 82 000 доларів), повідомляє The Telegraph..

Закоханий виклав коробки з придбаними гаджетами фігурою у формі серця на тротуарі. За його задумом, серце з iPhone повинно було замінити обручку для нареченої.

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Дівчина не оцінила жест, свідками відмови стали друзі та колеги програміста. У яких стосунках молоді люди перебували до інциденту, не уточнюється. Аматорський фоторепортаж з невдалого освідчення був опублікований у соцмережі Weibo.