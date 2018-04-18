У Росії бджоли зірвали рейс до окупованого Криму
14:03, 18 квітня 2018Курйози
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Виліт рейсу був відкладений до надання резервного борту.
Ілюстрація REUTERS
Літак не зміг вилетіти з аеропорту Внуково через розгерметизацію контейнерів із бджолами в багажному відділенні.
Рейс SU6143 Москва-Сімферополь повинен був вилетіти з аеропорту Внуково о 9.35 за московським часом, передає RG.
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Літак був підготовлений до зльоту, посадка була закінчена, коли пасажирам повідомили, що вони повинні вийти з літака з дуже дивної причини - по багажному відділенню розлетілися бджоли.
Деякі очевидці запевняють, що бачили комах, які літають біля відкритого люка багажного відділення.
Раніше літак авіакомпанії S7 не зміг вилетіти з Домодєдово в Іспанію через золоті злитки, які пробили дно лайнера.
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