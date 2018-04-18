У Росії бджоли зірвали рейс до окупованого Криму

Виліт рейсу був відкладений до надання резервного борту.

Літак не зміг вилетіти з аеропорту Внуково через розгерметизацію контейнерів із бджолами в багажному відділенні.

Рейс SU6143 Москва-Сімферополь повинен був вилетіти з аеропорту Внуково о 9.35 за московським часом, передає RG.

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Літак був підготовлений до зльоту, посадка була закінчена, коли пасажирам повідомили, що вони повинні вийти з літака з дуже дивної причини - по багажному відділенню розлетілися бджоли.

Деякі очевидці запевняють, що бачили комах, які літають біля відкритого люка багажного відділення.

Раніше літак авіакомпанії S7 не зміг вилетіти з Домодєдово в Іспанію через золоті злитки, які пробили дно лайнера.