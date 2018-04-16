"Не лише рубль вміє пробивати дно": у Росії літак не зміг відлетіти через конфуз із золотими злитками

Пасажирів, які до цього часу вже були на борту літака, попросили залишити салон.

Літак авіакомпанії S7 не зміг вилетіти з Домодєдово в Іспанію через золоті злитки, які пробили дно лайнера.

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Пасажирів запустили у салон, але раптово пригнали трап назад і попросили вийти. Виявилося, що крім багажу, літак перевозив золоті злитки. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

"Під час навантаження вони впали і в прямому сенсі пробили дно вантажного відсіку. Літак швидко замінили, і до Іспанії пасажири відлетіли вже на іншому", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, колекціонер танків з Великобританії Нік Мід виявив у паливному відсіку його бойової машини п'ять злитків золота, вартість яких становить близько $2,5 мільйонів.