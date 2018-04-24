На столичній Троєщині "Спайдермен" пограбував пункт видачі кредитів (відео)

Наразі розслідується кримінальне провадження за фактом розбійного нападу із проникненням у помешкання.

На столичній Троєщині озброєний ножем «Спайдермен» пограбував пункт видачі кредитів.

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Як йдеться в сюжеті програми «Джедаї» на телеканалі 2+2, чоловік пограбував кредит-кафе в масці супергероя, у руках зловмисник тримав кухонний ніж. Погрожуючи касиру, він зажадав грошей – дівчина, діючи згідно з інструкціями, одразу передала конверт з 2 тисячами гривень.

Після цього дівчина натиснула тривожну кнопку, але до приїзду поліції «Спайдермен» утік.

За допомогою службового собаки правоохоронці у підземному переході неподалік знайшли маску та рукавички, які зловмисник залишив. Наразі розслідується кримінальне провадження за фактом розбійного нападу із проникненням у помешкання.

Місцеві працівники кажуть, що на заклад нападають вже не вперше.