"Аладдін?": мережу розсмішив "злочин століття" у Києві (відео)

12:25, 26 квітня 2018
Курйози
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Відеозапис миттєво розлетівся по мережі, а користувачі назвали крадіжку килимка "злочином століття".

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"Хлопчина ходив навколо килимка, дивися, чи знімається він, а потім через 15 хвилин повернувся з панчохою на голові, забувши її одягнути, як годиться, скрутив килимок і втік", - написали в Instagram "Київ Оперативний".

Як повідомляв УНІАН, у Мінську у дворі одного з будинків на вулиці Тургенєва розмістилася "килимопарковка". Як видно на фото, одне авто стоїть на килимі.

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Теги: #Київ#пограбування