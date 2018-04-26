"Аладдін?": мережу розсмішив "злочин століття" у Києві (відео)

У ніч з 24 на 25 квітня злодій вкрав килимок під офісною будівлею і розсмішив мережу.

У Києві на вул. Сирецькій чоловік потрапив на записи камер відеоспостереження під час крадіжки.

Відеозапис миттєво розлетівся по мережі, а користувачі назвали крадіжку килимка "злочином століття".

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"Хлопчина ходив навколо килимка, дивися, чи знімається він, а потім через 15 хвилин повернувся з панчохою на голові, забувши її одягнути, як годиться, скрутив килимок і втік", - написали в Instagram "Київ Оперативний".

Як повідомляв УНІАН, у Мінську у дворі одного з будинків на вулиці Тургенєва розмістилася "килимопарковка". Як видно на фото, одне авто стоїть на килимі.