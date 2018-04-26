Аеропорт Дубаю взяв на роботу 8-місячну дитину, випадком вже зацікавилася прокуратура

Аеропорт Дубаю прийняв на роботу восьмимісячну дитину, і цим випадком зацікавилася прокуратура.

Управління цивільної авіації Дубаю взяло на роботу восьмимісячну дитину-еміратця на ім'я Мухаммед Аль-Хашемі. Він призначений на посаду «спеціаліста зі щастя».

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Відповідне відео було поширено в соціальних мережах, повідомляє Arabian Business.

Через два дні цим відео зацікавилася прокуратура Абу-Дабі, яка проведе розслідування відповідності такого призначення законам.

У минулому році влада ОАЕ оголосила, що кілька молодих еміратців пройдуть тренінги, які дозволять їм стати "офіцерами щастя". Для реалізації першої в світі ініціативи було відібрано 60 осіб.