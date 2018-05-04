У США кінь подав до суду на свого колишнього господаря

Кінь по імені Правосуддя виступає позивачем у справі про жорстоке поводження з тваринами.

В американському місті Хіллсборо, штат Орегон, восьмирічний кінь, є стороною в судовому процесі. Від імені коня подано позов проти його колишнього господаря, який над ним знущався.

Про це повідомляє Фонд правового захисту тварин, який представляє інтереси тварини в суді. У фонді відзначають, що позов є новаторським, і в разі успіху встановить, що тварини мають законне право подавати до суду на своїх кривдників.

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"Закон Орегона вже визнає право бути вільним від жорстокості – цей позов просто розширює засоби правового захисту, доступні, коли порушують законні права тварин", - йдеться у повідомленні.

Коню, від імені якої подали позов, дали символічне ім'я- Правосуддя. Повідомляється, що коли його виявили зоозахисники, він був виснаженим і страждав від обмороження і вошей. Господар Правосуддя не доглядав за ним протягом кількох місяців.

У повідомленні говориться, що законодавча влада і суди Орегона були лідером у визнанні того, що тварини є розумними істотами, які займають унікальне положення у законі. Верховний Суд штату Орегон, наприклад, вже визнав, що тварини повинні розглядатися як окремі "жертви" у кримінальних справах про жорстоке поводження з тваринами. Тим не менш, існуючі закони все ще класифікують тварин як власність.

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