"4-й сезон серіалу "Путін. Назавжди": реакція соцмереж на інавгурацію Путіна
7 травня Володимир Путін в четвертий раз вступив на посаду президента Росії.
Користувачі соцмереж висміяли Наталю Поклонську, яка очікувала на початок інавгурації, новий автомобіль «Кортеж», на якому Путін проїхався, і Стівена Сігала, який несподівано опинився серед гостей.
4-й сезон серіалу #Путін стартує сьогодні— Моріарті (@teh_Moriarty) 7 травня 2018 р.
1-я серія нового сезону, традиційно, називається #Інавгурація
Таїнство інавгурації: Володимир Володимирович Путін кладе на конститицию.. pic.twitter.com/SarggA0acU— Buba Kastorsky (@GenosseIP) May 7, 2018
May 7, 2018
У Путіна ніякого просування по кар'єрнійдрабині вже 18 років— Катерина (@katos888) May 7, 2018
Краще б задумався про зміну роботи
В зал урочисто внесли труп Конституції.— Стас Михайлов (@StaMihailov) May 7, 2018
Володимир Путін виїхав з кабінету для сумного прощання.
"Злочин посаду!" Так почуті слова церемонимейстера інавгурації)))— Геніальна Кішка (@gencatrussia) May 7, 2018
плющенко стоїть і заздрить, що хтось зміг фигануть четверний у віці 65 років pic.twitter.com/q7PI4CXzCN— Ліза Фохт (@lizafoht) May 7, 2018
колір настрою синій pic.twitter.com/foxyIiXEyI— Ліза Фохт (@lizafoht) May 7, 2018
Інавгурація пройде спокійно. Стівен Сігал на місці. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p— Vlad Ryabov (@El_Amigo) May 7, 2018
Дивлюся інавгурацію. Путін говорить про майбутнє, розвиток і т. п. Коли вже мультики з ракетами почнуться?— Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 7, 2018
"Часу на розкачку немає", - каже чоловік, 18 років перебуває при владі— Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 7, 2018
Путін: Нам потрібні прориви в усіх сферах життя. Такий ривок здатне забезпечити лише вільне суспільство, яке сприймає все нове і відторгає несправедливість, відсталість, дрімуче охранительство і бюрократичну мертвечину (падає на підлогу в нападі сміху)— Смирнов (@sssmirnov) May 7, 2018
Чайковський. Просто Лускунчик. pic.twitter.com/MuiaOYkZ6X— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) May 6, 2018
Сияюший. Інавгурація в постановці Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) May 7, 2018
Настрій:— DAFUQ (@Sevastoupoli) May 7, 2018
Наталія Поклонська pic.twitter.com/woftJWlJeN
«Кортеж» це дуже добре. А то соромно якось їздити на мерседесах. pic.twitter.com/SmVpU8ruoa— Wylsacom (@wylsacom) May 7, 2018
Краще фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала Миколи II, але він не вийшов» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) May 7, 2018
just on my way to the inauguration pic.twitter.com/aCEcUqUIy5— Scott Rose (@rprose) May 7, 2018
Володимиру Путіну в урочистій обстановці були вручені посвідчення президента і символи державної влади: кийок і нагай.— Олег Козловський (@kozlovsky) May 7, 2018
Коли вже хочеш випити, а батя ще не сказав тост pic.twitter.com/rNl2vc7sjI— eatsleepraverepeat (@spicy_drama) May 7, 2018
Цікавий момент.Гості вже пройшли, а Путін ще не приїхав. Тому треба пропилососити килим pic.twitter.com/UDX2l509GS— козлов (@petrkozlov) May 7, 2018
Як повідомляв УНІАН, російський музикант і лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш з нагоди чергової інавгурації Володимира Путіна.