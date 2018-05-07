"4-й сезон серіалу "Путін. Назавжди": реакція соцмереж на інавгурацію Путіна

13:36, 07 травня 2018
Курйози
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7 травня Володимир Путін в четвертий раз вступив на посаду президента Росії.

Користувачі соцмереж висміяли Наталю Поклонську, яка очікувала на початок інавгурації, новий автомобіль «Кортеж», на якому Путін проїхався, і Стівена Сігала, який несподівано опинився серед гостей.

Як повідомляв УНІАН, російський музикант і лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш з нагоди чергової інавгурації Володимира Путіна.

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Теги: #Росія#інавгурація#Володимир Путін