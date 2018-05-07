"4-й сезон серіалу "Путін. Назавжди": реакція соцмереж на інавгурацію Путіна

Користувачі соцмереж висміяли Наталію Поклонську, новий автомобіль "Кортеж", на якому Путін проїхався, і Стівена Сігала, який несподівано опинився серед гостей.

7 травня Володимир Путін в четвертий раз вступив на посаду президента Росії.

Користувачі соцмереж висміяли Наталю Поклонську, яка очікувала на початок інавгурації, новий автомобіль «Кортеж», на якому Путін проїхався, і Стівена Сігала, який несподівано опинився серед гостей.

Таїнство інавгурації: Володимир Володимирович Путін кладе на конститицию.. pic.twitter.com/SarggA0acU — Buba Kastorsky (@GenosseIP) May 7, 2018

У Путіна ніякого просування по кар'єрнійдрабині вже 18 років

Краще б задумався про зміну роботи — Катерина (@katos888) May 7, 2018

В зал урочисто внесли труп Конституції.

Володимир Путін виїхав з кабінету для сумного прощання. — Стас Михайлов (@StaMihailov) May 7, 2018

"Злочин посаду!" Так почуті слова церемонимейстера інавгурації))) — Геніальна Кішка (@gencatrussia) May 7, 2018

плющенко стоїть і заздрить, що хтось зміг фигануть четверний у віці 65 років pic.twitter.com/q7PI4CXzCN — Ліза Фохт (@lizafoht) May 7, 2018

колір настрою синій pic.twitter.com/foxyIiXEyI — Ліза Фохт (@lizafoht) May 7, 2018

Інавгурація пройде спокійно. Стівен Сігал на місці. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p — Vlad Ryabov (@El_Amigo) May 7, 2018

Дивлюся інавгурацію. Путін говорить про майбутнє, розвиток і т. п. Коли вже мультики з ракетами почнуться? — Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 7, 2018

"Часу на розкачку немає", - каже чоловік, 18 років перебуває при владі — Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 7, 2018

Путін: Нам потрібні прориви в усіх сферах життя. Такий ривок здатне забезпечити лише вільне суспільство, яке сприймає все нове і відторгає несправедливість, відсталість, дрімуче охранительство і бюрократичну мертвечину (падає на підлогу в нападі сміху) — Смирнов (@sssmirnov) May 7, 2018

Сияюший. Інавгурація в постановці Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3 — Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) May 7, 2018

«Кортеж» це дуже добре. А то соромно якось їздити на мерседесах. pic.twitter.com/SmVpU8ruoa — Wylsacom (@wylsacom) May 7, 2018

Краще фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала Миколи II, але він не вийшов» pic.twitter.com/JIYmspNAXM — Alexey Navalny (@navalny) May 7, 2018

just on my way to the inauguration pic.twitter.com/aCEcUqUIy5 — Scott Rose (@rprose) May 7, 2018

Володимиру Путіну в урочистій обстановці були вручені посвідчення президента і символи державної влади: кийок і нагай. — Олег Козловський (@kozlovsky) May 7, 2018

Коли вже хочеш випити, а батя ще не сказав тост pic.twitter.com/rNl2vc7sjI — eatsleepraverepeat (@spicy_drama) May 7, 2018

Цікавий момент.Гості вже пройшли, а Путін ще не приїхав. Тому треба пропилососити килим pic.twitter.com/UDX2l509GS — козлов (@petrkozlov) May 7, 2018

Як повідомляв УНІАН, російський музикант і лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш з нагоди чергової інавгурації Володимира Путіна.