"Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов": соцмережі висміяли Поклонську на інавгурації Путіна
13:01, 07 травня 2018Курйози
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Путін в четвертий раз вступив на посаду президента Росії, на церемонії були присутні близько 5 тисяч гостей.
Наталія Поклонська / REUTERS
Опівдні 7 травня Володимир Путін вступив на посаду президента Росії. Користувачів соцмереж розсмішило фото Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації.
"Краще фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов!, - написав опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.
вона засмучена ,що її не пустили на інавгурацію з портретом царя Миколи— Сергій Іванов (@vorXdUTaOBxsf7W) May 7, 2018
Настрій:— DAFUQ (@Sevastoupoli) May 7, 2018
Наталія Поклонська pic.twitter.com/woftJWlJeN
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Краще фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала Миколи II, але він не вийшов» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) May 7, 2018
Як повідомлялося, Путін в четвертий раз вступив на посаду президента РФ.
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