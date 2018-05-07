"Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов": соцмережі висміяли Поклонську на інавгурації Путіна

13:01, 07 травня 2018
Курйози
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Наталія Поклонська / REUTERS

Опівдні 7 травня Володимир Путін вступив на посаду президента Росії. Користувачів соцмереж розсмішило фото Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації.

"Краще фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов!, - написав опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.

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Як повідомлялося, Путін в четвертий раз вступив на посаду президента РФ.

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Теги: #Наталія Поклонська#інавгурація#Володимир Путін