"Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов": соцмережі висміяли Поклонську на інавгурації Путіна

Путін в четвертий раз вступив на посаду президента Росії, на церемонії були присутні близько 5 тисяч гостей.

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