Путін на КамАЗі відкрив Кримський міст і став героєм фотожаб

20:04, 15 травня 2018
Курйози
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Путін проїхався по Крмыскому мосту за рудем КамАЗа / "Лентач"

Користувачів Twitter насмішила вистава від Путіна і вони почали масово публікувати фотожаби з російським президентом.

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Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим. При цьому Путін проїхався по Кримському мосту на Камазі з порушенням ПДР. Він не був пристебнутий ременем безпеки за кермом.

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Теги: #Путін#кримський міст