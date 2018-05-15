Путін на КамАЗі відкрив Кримський міст і став героєм фотожаб

Путін проїхався по Кримському мосту на КамАЗі з порушенням ПДР. Він не був пристебнутий ременем безпеки за кермом.

Президент Росії Володимир Путін сьогодні відкрив міст в окупований Крим за кермом КамАЗа.

Користувачів Twitter насмішила вистава від Путіна і вони почали масово публікувати фотожаби з російським президентом.

Путін відкрив міст вартістю 228 000 000 000 рублів.



А ти баба, як ходила за хлібцем в брід так і будеш ходити.. pic.twitter.com/y17A5zBoCo — Думки Перзидента (@VVP2_0) 15 травня 2018 р.

- Володимир Володимирович, чому ви такий сумний?

- міст побудували..

- Радіти треба..

- Ага. тепер Крим повертати Україні і ще з мостом.. pic.twitter.com/Ra9IFISHBg — Думки Перзидента (@VVP2_0) 15 травня 2018 р.

- Сьогоднішній день примітний ще й тим, що сьогодні ми побачили Путіна в тому кріслі, яке призначене саме для нього, виходячи з підсумків його 18 річного правління.



На жаль, історія у підсумку показала нам, що куховарка ні водій вантажівки не годяться для управління державою. pic.twitter.com/GrcasxAziP — Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 15 травня 2018 р.

Еее, а звідки у Путіна права на керування вантажівкою? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим. При цьому Путін проїхався по Кримському мосту на Камазі з порушенням ПДР. Він не був пристебнутий ременем безпеки за кермом.