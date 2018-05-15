Путін на КамАЗі відкрив Кримський міст і став героєм фотожаб
Президент Росії Володимир Путін сьогодні відкрив міст в окупований Крим за кермом КамАЗа.
Користувачів Twitter насмішила вистава від Путіна і вони почали масово публікувати фотожаби з російським президентом.
Вставний міст pic.twitter.com/6pRIJbKet1— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 15 травня 2018 р.
15 травня 2018 р.
Путін відкрив міст вартістю 228 000 000 000 рублів.— Думки Перзидента (@VVP2_0) 15 травня 2018 р.
А ти баба, як ходила за хлібцем в брід так і будеш ходити.. pic.twitter.com/y17A5zBoCo
- Володимир Володимирович, чому ви такий сумний?— Думки Перзидента (@VVP2_0) 15 травня 2018 р.
- міст побудували..
- Радіти треба..
- Ага. тепер Крим повертати Україні і ще з мостом.. pic.twitter.com/Ra9IFISHBg
- Сьогоднішній день примітний ще й тим, що сьогодні ми побачили Путіна в тому кріслі, яке призначене саме для нього, виходячи з підсумків його 18 річного правління.— Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 15 травня 2018 р.
На жаль, історія у підсумку показала нам, що куховарка ні водій вантажівки не годяться для управління державою. pic.twitter.com/GrcasxAziP
хто-небудь, оштрафуйте президента за їзду з не пристебнутим ременем безпеки. #Крим#Керченський#Міст— syrnic (@syrnic) 15 травня 2018 р.
Еее, а звідки у Путіна права на керування вантажівкою?— La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.
#Путін, #міст і #Крим... pic.twitter.com/xRRHvawTcJ— Олексій Голубков (@alexey_golubkov) 15 травня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.
Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».
Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим. При цьому Путін проїхався по Кримському мосту на Камазі з порушенням ПДР. Він не був пристебнутий ременем безпеки за кермом.