"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча оконфузилася у прямому ефірі (відео)

07:59, 21 травня 2018
Курйози
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Створюється враження, що ведуча назвала Омеляна "брудним і смердючим" / Скріншот

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Відео з казусом опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Олександр Волков.

"Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу", — сказала ведуча.

Раніше ведуча телепрограми «Доброго ранку, Британія» на каналі ITV Кейт Герреуей забула зняти бігуді перед ефіром.

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Теги: #Миколаїв#конфуз#прямий ефір#Володимир Омелян