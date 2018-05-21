"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча оконфузилася у прямому ефірі (відео)

Ймовірно, слова "брудний і смердючий" були назвою сюжету, однак ведуча не зробила паузи.

У Миколаєві в прямому ефірі 35-го телеканалу ведуча припустилася помилки, прочитавши новину із суфлера без пауз. Читайте такожЖурналіст впав у басейн в прямому ефірі (відео) Відео з казусом опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Олександр Волков. "Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу", — сказала ведуча. Раніше ведуча телепрограми «Доброго ранку, Британія» на каналі ITV Кейт Герреуей забула зняти бігуді перед ефіром.

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