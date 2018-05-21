"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча оконфузилася у прямому ефірі (відео)
07:59, 21 травня 2018Курйози
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Ймовірно, слова "брудний і смердючий" були назвою сюжету, однак ведуча не зробила паузи.
Створюється враження, що ведуча назвала Омеляна "брудним і смердючим" / Скріншот
У Миколаєві в прямому ефірі 35-го телеканалу ведуча припустилася помилки, прочитавши новину із суфлера без пауз.
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Відео з казусом опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Олександр Волков.
"Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу", — сказала ведуча.
Раніше ведуча телепрограми «Доброго ранку, Британія» на каналі ITV Кейт Герреуей забула зняти бігуді перед ефіром.
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