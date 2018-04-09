Не прокинулася: телеведуча вийшла в ефір із бігуді у волоссі (відео)

Під час привітання свого співведучого журналіста вона доторкнулася до своєї зачіски і витягла з волосся бігуді.

Ведуча телепрограми «Доброго ранку, Британія» на каналі ITV Кейт Герреуей забула зняти бігуді перед ефіром. Про це повідомляє The Sun. Під час привітання свого співведучого журналіста Імонна Холмса Герреуей доторкнулася до своєї зачіски і витягла з волосся бігуді. Читайте такожМодель роздяглася у прямому ефірі після виходу Перу на ЧС-2018 (відео) «Я тільки що виявила, що бігуді залишилися в моєму волоссі! А я все думала, чому так свербить», — сказала телеведуча, перебиваючи Холмса. Користувачі Twitter висловили своє здивування.

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