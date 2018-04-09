Не прокинулася: телеведуча вийшла в ефір із бігуді у волоссі (відео)

16:45, 09 квітня 2018
Курйози
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витягла з волосся бігуді / фото ITV

Про це повідомляє The Sun.

Під час привітання свого співведучого журналіста Імонна Холмса Герреуей доторкнулася до своєї зачіски і витягла з волосся бігуді.

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«Я тільки що виявила, що бігуді залишилися в моєму волоссі! А я все думала, чому так свербить», — сказала телеведуча, перебиваючи Холмса.

Користувачі Twitter висловили своє здивування. 

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Теги: #Британія#ведуча