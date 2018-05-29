Поліція Одещини оконфузилася у Facebook через затримання "Ескобара" із менш ніж грамом канабісу

Після того, як публікацію про "перемогу" поліції висміяли у Facebook, пост видалили і опублікували знову без фото.

Поліція Одеської області повідомила у Facebook про затримання в Ізмаїлі юнака із канабісом. На фото, опублікованому правоохоронцями, видно, що "наркобарон" мав при собі менше граму канабісу.

Після того, як публікацію про "перемогу" поліції висміяли у Facebook та зробили півсотні репостів за годину, пост видалили і опублікували знову без фото. Це викликало ще більший осуд коментаторів.

"10 років розстрілу цьому злісному порушнику!!", "Если не фейк, то это фиаско", "Вы серьёзно это в фб выкладываете или вещдок не отпустил?", "ерундой маетесь за счет налогоплательщиков", "Для фотки оставили, остальное скурили при задержании", "Вижу на фото не только килограмм канабиса, но еще и миллион долларов. Вяжите коррупционера!", - написали коментатори під постом із фото.

Після того, як фото видалили, коментатори звинуватили співробітників поліції у непрофесіоналізмі. "что такое?) удалили постик с неугодными комментариями?) но скрины не горят", - написала одна з користувачів.

Про саму подію, яка спричинила конфуз у Facebook, повідомляється на сайті поліції: "В ході відпрацювання території обслуговування бійці Нацгвардії України помітили юнака, який зайшов в занедбане приміщення, а коли побачив військовослужбовців – почав втікати. Молодого чоловіка було доставлено у відділ поліції. В ході поверхневого огляду в присутності понятих у нього було виявлено та вилучено паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс", - повідомила поліція.

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На сайті поліції Одеської області цитують начальника Ізмаїльського відділу поліції, полковника поліції Романа Галкіна: "За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вилучене направлено на дослідження, за результатами якого відносно чоловіка буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства", - розповів полковник Галкін.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на термін від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арешту на термін від трьох до шести місяців, або обмеження свободи на термін від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років", - зазначається на сайті поліції. Утім, у поліції не уточнили, що за ч.4 ст.309 "Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті", - тобто затриманий юнак, скоріше за все, до в'язниці не відправиться.

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