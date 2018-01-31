У Конотопі наркополіцейський організував масштабну схему наркоторгівлі

Злочинна група, до якої входив підозрюваний, виготовляла наркотичні засоби та збувала їх на території Сумщині та інших регіонів України, у тому числі у зоні АТО.

На Сумщині затримано оперуповноваженого управління протидії наркозлочинності поліції регіону, який входив до складу групи наркоторговців. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, злочинна група, до якої входив підозрюваний, виготовляла наркотичні засоби та збувала їх на Сумщині та в інших регіонах України.

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«Сьогодні, 31 січня, співробітники СБУ в області, Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) та прокуратури затримали в порядку ст. 208 КПК України оперуповноваженого і двох його спільників. За місцем проживання фігурантів та нарколабораторії в м. Конотоп та Конотопському районі проведено санкціоновані обшуки, під час яких виявлено відповідне обладнання, різного роду готові наркотичні засоби, прекурсори, а також сіро-зелену речовину з характерними ознаками «марихуани», – зазначає прес-служба відомства.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у злочині за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України. Також встановлюються інші особи, причетні до незаконного обігу наркотичних засобів.

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За інформацією ДВБ Національної поліції України, оприлюдненої у Facebook, до створення схеми незаконного обігу наркотиків причетний 24-річний старший лейтенант поліції.

«24-річний старший лейтенант поліції, не зважаючи на вік, зумів організувати стійку групу наркодилерів. Під контролем «перевертня», як на підбір – раніше судимі особи (за крадіжки, грабежі, вживання, зберігання наркотиків, утримання наркопритонів), а також – співробітник Державної установи виконання покарання. Всі учасники ОЗГ – мешканці Конотопу та району. В залежності від розподілених ролей зловмисники виготовляли психотропну речовину амфетамін та збували товар не лише на території Сумської області, а й пересилали «Новою поштою» в інші регіони. Мережа збуту поширювалась і на зону АТО, і на ув’язнених», – йдеться у повідомленні.

За місцем служби поліцейського, співробітника в’язниці, за місцем проживання фігурантів злочинного угруповання проведено 13 санкціонованих обшуки. Виявлено дві нарколабораторії, різного роду готові наркотичні засоби, прекурсори, а також банківські картки для отримання оплати та грошові кошти, отриманні від збуту товару.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії двоє поліцейських продавали наркотики, щоб покращити статистику відділу.