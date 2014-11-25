Китайські фермери вимагали хабарі під виглядом генерала й заступника міністра оборони

Поліція заарештувала трьох китайських фермерів, які під виглядом заступника міністра оборони Китаю, полковника і генерала Народної визвольної армії Китаю вимагали хабарі з будівельних компаній.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The South China Morning Post.

За попередніми даними, шахраї отримали 34 мільйони юанів (майже 83 мільйони гривень) від 19 будівельних фірм, пообіцявши їм тендер на будівництво шести «берегових навчальних військових баз».

Фермери видавали орендований офіс за штаб берегової військової бази, в якому розробляється «секретний військовий проект». За свідченнями постраждалих бізнесменів, шахраї завоювали їхню довіру, провівши екскурсію по «штабу», де «персонал» був одягнений у військову форму, а фальшиві документи були представлені як урядові документи.

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За даними поліції, фермери зважилися на таку аферу після того, як їх самих обдурили подібним чином.