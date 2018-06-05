Прем'єр Нідерландів пролив каву в будівлі парламенту і під оплески прибиральниць сам за собою прибрав (відео)

На відео Рютте розлив каву, а потім попросив у прибиральниці швабру, щоб самому за собою прибрати.

Відео Seydo Ibrahim У Мережі з'явилося відео, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте миє підлогу в будівлі парламенту. На відео Рютте розлив каву, а потім попросив у прибиральниці швабру, щоб самому за собою прибрати. Така поведінка прем'єра вразила прибиральниць парламенту, які супроводили прибирання Рютте гучними оплесками. Як повідомляв УНІАН, на фото з Ради потрапив кумедний момент вільного спілкування Ляшко з однопартійцями. На фото Олег Ляшко тримає в руках глиняну корову і радіє.

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