Коли паркан не перешкода: мережу сколихнуло відео черепахи-паркурщика
09:27, 18 червня 2018Курйози
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На шляху болотної черепахи опинився метровий паркан і вона вирішила його перелізти.
Ілюстрація REUTERS
На відео болотна черепаха без особливих зусиль перелазить метровий паркан, який опинився у неї на шляху.
Це відео опублікувало NTD.tv на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що відео вже встигло зібрати майже 7,5 мільйона переглядів.
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