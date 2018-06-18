Коли паркан не перешкода: мережу сколихнуло відео черепахи-паркурщика

На шляху болотної черепахи опинився метровий паркан і вона вирішила його перелізти.

На відео болотна черепаха без особливих зусиль перелазить метровий паркан, який опинився у неї на шляху.

Це відео опублікувало NTD.tv на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що відео вже встигло зібрати майже 7,5 мільйона переглядів.