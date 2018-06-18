Коли паркан не перешкода: мережу сколихнуло відео черепахи-паркурщика

09:27, 18 червня 2018
Курйози
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Ілюстрація REUTERS

Це відео опублікувало NTD.tv на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що відео вже встигло зібрати майже 7,5 мільйона переглядів.

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Теги: #курйози#черепаха втекла