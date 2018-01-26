Історія однієї втечі: зниклу черепаху через півроку знайшли всього за триста метрів від будинку (фото)

18:05, 26 січня 2018
Курйози
1774 0
Черепаха зникла в липні 2017-го року / Washington Tapia / esf.edu

Читайте також109-річна черепаха повернулася до господині після року розлуки

Черепаха Таллула з британського міста Оксфорд пропала з саду господарів - Даніелла Морріс і її дочки Лианни. Тварина провалилася у нору крота .

Господарі робили все, щоб знайти вихованця: розклеювали оголошення, зверталися до сусідів і дзвонили в найближчі школи і зоомагазини. У якийсь момент вони залишили надію знайти Таллула.

24 січня Таллула знайшлася у дворі найближчої школи за 322 метри від будинку. Плазун якимось чином перебрався через завантажену дорогу, яка відділяє навчальний заклад від місця, де живуть мати і дочка.

Черепаха втратила багато ваги, на її шкірі з'явилися червоні плями, а очі запалилися. Її відправили до ветеринара. Морріс припускає, що черепаха добралася до школи влітку, а потім впала в сплячку в кущах на шкільному подвір'ї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #черепаха втекла