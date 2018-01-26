Історія однієї втечі: зниклу черепаху через півроку знайшли всього за триста метрів від будинку (фото)

Господарі робили все, щоб знайти вихованця: розклеювали оголошення, зверталися до сусідів і дзвонили в найближчі школи і зоомагазини. У якийсь момент вони залишили надію знайти Таллула.

Черепаху, що втекла в липні 2017 року, виявили за триста метрів від будинку. На історію втечі звернула увагу The Telegraph.

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Черепаха Таллула з британського міста Оксфорд пропала з саду господарів - Даніелла Морріс і її дочки Лианни. Тварина провалилася у нору крота .

Господарі робили все, щоб знайти вихованця: розклеювали оголошення, зверталися до сусідів і дзвонили в найближчі школи і зоомагазини. У якийсь момент вони залишили надію знайти Таллула.

24 січня Таллула знайшлася у дворі найближчої школи за 322 метри від будинку. Плазун якимось чином перебрався через завантажену дорогу, яка відділяє навчальний заклад від місця, де живуть мати і дочка.

Черепаха втратила багато ваги, на її шкірі з'явилися червоні плями, а очі запалилися. Її відправили до ветеринара. Морріс припускає, що черепаха добралася до школи влітку, а потім впала в сплячку в кущах на шкільному подвір'ї.