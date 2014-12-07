Перший "бетмобіль" продали на аукціоні за понад 130 тисяч доларів

Ім'я покупця не повідомляється, повідомляє ТАСС.

Творець автомобіля Форрест Робінсон витратив три роки на те, щоб перетворити Oldsmobile-88 1956-го року випуску в машину, зображення якої можна зустріти у всіх старих коміксах про "людину-кажана". Конструктор завершив свою роботу в 1963 році.

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В кінці 1960-х років цей перший офіційно зареєстрований "бетмобіль" використовувався в якості рекламного експоната до виходу серіалу про Бетмена в 1966-1968 років. Проте в ньому не знайшлося місця для моделі Робінсона, і замість неї використовувався "бетмобіль" на базі Lincoln Futura-55.