Наречені Ісуса Христа осатаніли від дозволу не берегти цноту

Ватикан уточнив правила посвяти у священні діви, і це багатьом не сподобалося.

Християнські жінки, які зобов’язалися все своє життя берегти цноту, будучи «нареченими Христовими», шоковані документом Ватикану, в якому вказано, що відмова від плотських утіх – це насправді не умова їхнього освячення.

Про це пише The Guardian, додаючи, що йдеться про документ під назвою Ecclesiae Sponsama Imago, який був оприлюднений на початку місяця після запиту з боку єпископів. Їх стривожило зростання кількості жінок, які приєдналися до клятви «нареченої Христа». Всього у світі близько 5 тисяч посвячених дів, які живуть у 42 країнах світу. Найбільше їх у Франції, Італії і Аргентині.

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Посвячені діви – це незаміжні жінки, які запропонували свою фізичну цноту в якості дару Ісусу Христу, присвячуючи свій час покаянню, доброчинності і молитві. На відміну від монахинь, такі жінки не живуть у закритих громадах і не носять спеціальний одяг. Більшість з них ходять на роботу і забезпечують себе самостійно.

Ватиканський документ, обсягом 39 сторінок, описує детальну інструкцію для їхнього покликання. Зокрема, в ньому описується підготовка до посвяти, яка триває два роки. В документі вказано, що посвячені діви «присвячені Господу Ісусу у невинності. Вони переживають духовну плодючість інтимних відносин з ним». Однак, один з пунктів документу здивував багатьох, оскільки в ньому зазначено, що збереження реальної фізичної цноти для жінки, яка хоче стати посвяченою дівою, не обов’язкове.

«Покликання засвідчити церковну невинність, шлюбну і плідну любов до Христа не зводиться до символу фізичної непорушності», - йдеться в документі.

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«Таким чином, збереження її тіла в ідеальному утриманні чи ж практика чесноти зразкової цнотливості хоч і має велике значення за визначенням, але не є суттєвою умовою, без якої посвячення було б неможливим», - зауважили у Ватикані.

У своїй заяві Асоціація посвячених дів США, яка налічує 235 учасниць, сказано, організація «глибоко розчарована» тим, як документ відкидає «важливі і природні основи посвяти».

«Ми шоковані чути від Матері-Церкви, що фізична цнота більше не розглядається як важлива умова для посвяти до життя діви», - зауважили американські «наречені Христові».