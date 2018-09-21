Новий президент Мексики пообіцяв спати в гамаку

Раніше Обрадор заявляв, що не буде користуватися президентською резиденцією.

Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, який вступить на посаду 1 грудня, заявив, що після переїзду в президентський палац натягне в ньому гамак. Слова лідера Мексики передає РИА «Новости».

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Раніше Обрадор заявляв, що не буде користуватися президентською резиденцією «Сосни» в дорогому районі Мехіко. Він обіцяв, що замість цього буде постійно жити в Національному палаці на центральній площі Сокало.

«Я не буду закривати палац, ні! Мені потрібно небагато місця, лише щоб поставити складне ліжко і натягнути гамак», — сказав Обрадор.

У даний момент Національний палац одночасно виконує функції національного музею та міської президентської резиденції. Він знаходиться в районі, який не відноситься до числа найпрестижніших.