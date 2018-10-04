У Британії заборонили рекламу популярної кав'ярні через дискредитацію авокадо

Повідомляється, що в рекламі нібито були заклики купувати рол з беконом замість авокадо.

У Британії заборонили рекламу мережі популярних кав'ярень Costa Coffee через те, що в ній нібито були заклики купувати рол з беконом замість авокадо.

Як повідомляє BBC, в радіорекламі говорилося, що авокадо добре підходить для сніданку, але швидко псується, тому краще вибрати рол з беконом або яєчний мафін.

На думку двох слухачів, які подали скаргу, така реклама відмовляє людей від вибору свіжих фруктів.

Читайте такожТракторист Лео: мережу насмішила українська реклама з використанням образу Ді Капріо

Представники компанії пояснили, що вони не хотіли ставити авокадо в опозицію бекону, а просто хотіли розповісти про достоїнства ролу.

Тим не менш, контролюючі органи погодилися зі слухачами і заборонили трансляцію реклами.

"Ми вважаємо, що, хоча оголошення є нешкідливим, воно, тим не менш, передбачає, що авокадо був поганим вибором на сніданок, і що рулет з беконом або яєчний мафін були б кращою альтернативою, і при цьому не заохочує вибір авокадо", - повідомили в організації з контролю рекламних стандартів.

Згідно з кодексом мовної реклами Великобританії, порівняння продуктів харчування не має дискредитувати овочі та фрукти, щоб не заохочувати шкідливі звички харчування.

Як повідомляв УНІАН, українська мережа аптек запустила дивну рекламу і обурила українців.