У Латвії відвідувачам гіпермаркету запропонували придбати "Комплект для створення дітей"

У латвійських гіпермаркетах Rimi з'явився товар під назвою Bērnu veidošanas komplekts, що перекладається як «Комплект для створення дітей», повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал DELFI.

Представник гіпермаркету в Латвії Христині Цієміте-Купре назвала цей випадок стилістичною помилкою, яку співробітники магазинів помітили одразу після Нового року. Вже 6 січня назву товару було виправлено в комп'ютерній системі, після чого почалася заміна цінників.

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Правильною назвою товару виявилася veidošanas komplekts bērniem - дитячий комплект для ліплення. За словами Цієміте-Купре, цей товар - пластилін.