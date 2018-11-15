"Всі нормальні мужики з ерекцією підуть вітати своїх жінок": екс-міністр висловився про скасування 8 Березня в Україні (відео)

За словами екс-міністра, всі справжні чоловіки вітають своїх жінок з 8 Березня.

Український уряд не має права вирішувати за громадян, дарувати чи ні жінкам букети на 8 Березня.

Про це заявив колишній міністр транспорту Євген Червоненко в ефірі політичного ток-шоу "Український формат" на телеканалі NEWSONE.

Читайте також"Замовкни, бл**ь!": Червоненко й заступник міністра Гримчак влаштували перепалку в прямому ефірі (відео)

"Ставлення до жінок не залежить від В'ятровичів (Володимир В'ятрович – директор Українського інституту нацпам'яті, - ред.) та інших. Це людина, яка нічого не зробила - ні WhatsApp, ні Viber, ні робочих місць. Яке право він має мені нав'язувати свою думку? Яке право влада має варнякати й призначати свята, якщо все, за рахунок чого вони живуть і крадуть, побудовано не ними, а тими, за кого було 8 Березня", - висловився він.

Червоненко наголосив, що уряд не має права піднімати такі питання, коли в Україні "холодні міста", люди "втрачають обличчя" і наша країна "скоро вийде на перше місце за туберкульозом".

"Вони нам, як божевільним, кидають питання: восьме-не восьме. Так всі нормальні мужики з ерекцією підуть вітати своїх жінок, бо В'ятрович - це не привід для розмов... Він просто витрачає два мільйони грошей", - додав екс-міністр.

Раніше директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що скасовувати чи ні святкування 8 Березня в Україні, будуть вирішувати депутати Верховної Ради.