Ноги крутить - на дощ: кращі меми до дня метеоролога

Синоптики - "підвид" метеорологів, які займаються складанням прогнозів.

19 листопада в Україні відзначається День метеоролога.

Професійне державне свято України для тих, хто причетний до роботи гідрометцентру країни, було запроваджене указом президента в 2003 році.

Безумовно, робота метеорологів є дуже важливою для життя людей. Якщо ви не знали, метеоролог - це фахівець в області метеорології, вивчення атмосфери, погоди і клімату.

Метеорологів, що складають прогнози погоди, називають синоптиками. І саме з результатами роботи останніх і найбільше мають справу пересічні люди. Тому, до речі, метеорологи, які не займаються складанням прогнозів погоди, іноді ображаються, якщо їх назвати синоптиками.

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Робота синоптиків дає змогу людям заздалегідь взяти парасольку й не промокнути під зливою, тепло вдягнутися і не змерзнути під час тріскучих морозів, вчасно змінити гуму на автомобілях і не стати "героєм" новин під час снігопаду.

Але окрім цих буденних для кожного з нас явищ робота метеорологів впливає і на економіку - свою діяльність планують, зокрема, аграрії та транспортники. Наприклад, без чітких і правильних метеопрогнозів не може безпечно існувати сучасна авіація.

Але погода - річ досить мінлива, вона може змінюватися як протягом доби, так і впродовж кількох годин. Більше того, у межах одного й того ж населеного пункту погода також може бути різною - в одній частині міста пройде обіцяна злива, а в іншій буде сухо й сонячно.

Не варто забувати, що прогноз - це все таки не стовідсоткова гарантія, що він буде саме таким, як передбачалося, особливо враховуючи примхливість природи. Тому нерідко прогнози синоптиків можуть відрізнятися від реальної погоди.

Ці "помилки" породили жарти про синоптиків, найцікавіші з яких ми для вас сьогодні й зібрали.