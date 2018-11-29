У Британії надувна фігура Санта-Клауса спричинила затори на дорогах (відео)
14:36, 29 листопада 2018Курйози
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На узбіччя дороги надувного Санта-Клауса водії відтягнули самостійно
У Британії надувна фігура Санта-Клауса спричинила затори на дорогах
У Великобританії надувна фігура Санта-Клауса спричинила затори на дорогах. У британському місті Вісбек на проїжджу частину викотилася надувна фігура цього різдвяного персонажа.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Санта-Клаус перегородив шлях, водіям довелося зупинятися, відтак утворився затор.
На узбіччя дороги надувного Санта-Клауса водії відтягнули самостійно, поліція ж про інцидент нічого не чула.
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