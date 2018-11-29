У Британії надувна фігура Санта-Клауса спричинила затори на дорогах (відео)

На узбіччя дороги надувного Санта-Клауса водії відтягнули самостійно

У Великобританії надувна фігура Санта-Клауса спричинила затори на дорогах. У британському місті Вісбек на проїжджу частину викотилася надувна фігура цього різдвяного персонажа.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Санта-Клаус перегородив шлях, водіям довелося зупинятися, відтак утворився затор.

На узбіччя дороги надувного Санта-Клауса водії відтягнули самостійно, поліція ж про інцидент нічого не чула.