Альпіністові вперше в історії вдалося підкорити замерзлий Ніагарський водоспад (відео)

Всесвітньо відомий канадський альпініст Уїлл Гадд першим у світі піднявся по прямовисній крижаній стіні частково замерзлого Ніагарського водоспаду висотою 53 метри. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на CNN.

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При цьому 47-річний Гадд використовував лише скельні гаки і «кішки». При цьому альпініст зізнався, що сходження було нелегким, оскільки замерзла поверхня складалася з шарів люду і снігу. При цьому поблизу від скелелаза обрушувалися 150 тонн води водоспаду Підкова.

Раніше сміливці неодноразово намагалися підкорити Ніагарський водоспад як з американської, так і з канадської сторони. Уілл Гадд спеціалізується саме на підкоренні замерзлих водоспадів і екстремальному скелелазінні. В цей раз йому посприяла аномально холодна погода, що встановилася в США і Канаді.