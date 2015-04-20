На Трафальгарській площі Лондона жінка впала з лева

Постраждала, впала з висоти більше трьох метрів, отримала серйозні травми голови і була доставлена в лікарню вертольотом швидкої допомоги, який приземлився прямо на площі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами лікарів, отримані нею травми не небезпечні для життя, а поліція не знайшла в пригоді нічого підозрілого.

Останнім часом влада Великого Лондона не раз закликала заборонити людям залазити на левів на Трафальгарській площі, в основному в інтересах захисту самого пам'ятника.

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За словами чиновників, туристи і так вже завдали значної шкоди скульптурам, і якщо не втрутитися, можуть і зовсім їх зруйнувати.

Однак фонд "Англійська спадщина" (English Heritage) виступає проти такої заборони, вважаючи, що цей захід стане дуже непопулярним.