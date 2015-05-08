Американка подала в суд на всіх геїв

У заяві, що займає сім сторінок, жінка цитує уривки з Біблії і відзначає, що одностатеві зв'язки протиприродні й бридкі, пише Lenta.ru з посиланням на JournalStar.

66-річна Дріскелл, яка називає себе посланцем Бога і його сина Ісуса Христа, попросила суд встановити, чи є нетрадиційна орієнтація гріхом.

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За словами американки, вона не думала, що побачить той день, коли "наш великий народ" і, зокрема, жителі Небраски стануть настільки терпимими до непристойної поведінки деяких людей.

"Гомосексуалізм" це гріх, і геї знають, що живуть у гріху. Інакше навіщо б вони приховували свою орієнтацію", – написала Дрискелл.