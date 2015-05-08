Американка подала в суд на всіх геїв
01:32, 08 травня 2015Курйози
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Мешканка американського штату Небраска Сільвія Дріскелл подала до окружного суду Омахи позов проти всіх гомосексуалістів.
Американка подала в суд на всіх геїв/ © Fotolia/ govicinity
У заяві, що займає сім сторінок, жінка цитує уривки з Біблії і відзначає, що одностатеві зв'язки протиприродні й бридкі, пише Lenta.ru з посиланням на JournalStar.
66-річна Дріскелл, яка називає себе посланцем Бога і його сина Ісуса Христа, попросила суд встановити, чи є нетрадиційна орієнтація гріхом.
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За словами американки, вона не думала, що побачить той день, коли "наш великий народ" і, зокрема, жителі Небраски стануть настільки терпимими до непристойної поведінки деяких людей.
"Гомосексуалізм" це гріх, і геї знають, що живуть у гріху. Інакше навіщо б вони приховували свою орієнтацію", – написала Дрискелл.
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