В Іркутську нерпи представили "військово-патріотичну" програму: з рушницями та маршем

У нерпинарії Іркутська (РФ) представили "військово-патріотичну програму. Про це йдеться в сюжеті Вести.Иркутск.

Зазначається, що нерпи Ласка та Вінні Пух переносять програму стійко і мужньо.

"Надягати головні убори. Це для них було складно. Адже в природі на голові вони нічого не носять в принципі, тому тут були складнощі", — говорить старший тренер Іркутського нерпинарію Артем Анісімов.

Читайте такожУ Петербурзі для тюленів збирають махрові халати та рушники

У програмі - знешкодження морської міни та марш з прапором.

"У нас цілий рік і ветерани, учасники бойових дій безкоштовно проходять на вистави. Всім подобається. Люди йдуть звідси радісні, з натхненням. З приливом сил", — говорить директор нерпинарію Євген Баранов.

Побачити все своїми очима можна буде з сьомого травня.