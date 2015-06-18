Шварценеггер вдавав воскову фігуру і налякав відвідувачів музею (відео)

Американський кіноакторАрнольд Шварценеггер прикинувся восковою фігурою в Музеї мадам Тюссо в Голлівуді.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Inquistr, він загримувався у «Термінатора», а коли відвідувачі підходили до «скульптури», щоб зробити фото, починав з ними говорити.

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Зазначається, що акція стала частиною маркетингової кампанії фільму «Термінатор: Генезис», що виходить в прокат 2 липня, і благодійної програми All-Stars. В рамках неї актор збирає гроші на організацію позашкільних занять для дітей.

В обмін на пожертви, які можна зробити на сайті Omaze, благодійників чекає «цифрове спасибі» від Шварценеггера, одяг з автографами колишнього губернатора Каліфорнії, квитки на прем'єрний показ нового «Термінатора», а також особиста зустріч з актором.