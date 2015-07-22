Сучасна художниця, провисівши оголеною три години на дереві, знайшла в цьому сенс (18+)

Про це повідомляє newsru.com з посиланням на The Local.

Художниця вирішила зробити відео-інсталяцію в лісі в Аукре. Встановила камеру, роздяглася і почала залазити на дерево, зачепивши ноги за мотузку з петлями. Однак злізти у неї не вийшло. "Коли камера вимкнулася, я продовжувала кликати на допомогу", - розповіла вона.

У підсумку Хьюз провисіла на дереві три з половиною години. "Я почувала себе недобре, коли я подивилася відео в перший раз, випробувала все заново. Але через деякий час я зрозуміла, що відео цілком пристойне". Сенс інсталяції тепер полягає в безсиллі художника - це є ключем до розуміння твору мистецтва.

На відеозапису в кінці чується, як художниця кричить про допомогу. На щастя для Хьюз, не так далеко, в межах чутності, була її подруга. Вона зазначила, що для неї було "трохи дивно" знімати її, голу, з мотузки. Сама Хьюз живе і працює в Лондоні, її відео були відібрані для виставки нового мистецтва Bloomberg.