Мешканець Норвегії випадково знайшов меч вікінгів, якому понад 1200 років

01:44, 02 листопада 2015
Курйози
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Мешканець Норвегії Горан Ольсен під час походу поблизу селища Хаукелі помітив об'єкт приблизно 76 см завдовжки, який виявився мечем вікінгів, якому 1265 років.

twitter.com/HuffingtonPost

Про це повідомляє hromadske.tv з посиланням на The Huffington Post.

Зазначається, що меч зберігся в дуже хорошому стані - лише покрився іржею через перебування століттями на морозі і під снігом.

Один з фахівців підкреслив дивовижність знахідки тим, що більшість клинків вікінгів зазвичай знаходять в гробницях. В даному випадку власник, швидше за все, випадково втратив свою зброю, яка так і залишилося лежати на землі, поки його не знайшов Ольсен.

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Навесні, коли зійде сніг, дослідники повернуться на місце знахідки. Цілком ймовірно, що там знайдуться й інші артефакти або поховання, які зможуть пролити світло на історію зброї.

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