Мешканець Норвегії випадково знайшов меч вікінгів, якому понад 1200 років
Мешканець Норвегії Горан Ольсен під час походу поблизу селища Хаукелі помітив об'єкт приблизно 76 см завдовжки, який виявився мечем вікінгів, якому 1265 років.
Про це повідомляє hromadske.tv з посиланням на The Huffington Post.
Зазначається, що меч зберігся в дуже хорошому стані - лише покрився іржею через перебування століттями на морозі і під снігом.
Один з фахівців підкреслив дивовижність знахідки тим, що більшість клинків вікінгів зазвичай знаходять в гробницях. В даному випадку власник, швидше за все, випадково втратив свою зброю, яка так і залишилося лежати на землі, поки його не знайшов Ольсен.
Читайте такожВ Норвегії відкривається школа вікінгів
Навесні, коли зійде сніг, дослідники повернуться на місце знахідки. Цілком ймовірно, що там знайдуться й інші артефакти або поховання, які зможуть пролити світло на історію зброї.
Man in Norway finds 1,265-year-old Viking sword while hiking https://t.co/XR7mzNatd3pic.twitter.com/krDGe6WPkK
— Huffington Post (@HuffingtonPost) October 30, 2015