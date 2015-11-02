Мешканець Норвегії випадково знайшов меч вікінгів, якому понад 1200 років

Про це повідомляє hromadske.tv з посиланням на The Huffington Post.

Зазначається, що меч зберігся в дуже хорошому стані - лише покрився іржею через перебування століттями на морозі і під снігом.

Один з фахівців підкреслив дивовижність знахідки тим, що більшість клинків вікінгів зазвичай знаходять в гробницях. В даному випадку власник, швидше за все, випадково втратив свою зброю, яка так і залишилося лежати на землі, поки його не знайшов Ольсен.

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Навесні, коли зійде сніг, дослідники повернуться на місце знахідки. Цілком ймовірно, що там знайдуться й інші артефакти або поховання, які зможуть пролити світло на історію зброї.