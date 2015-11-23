Завтра в Латвії з'явиться монета з п'ятьма котами в ліжку (фото, відео)

Банк Латвії випустить монету з п'ятьма котами.

Вона надійде у продаж 24 листопада, передає Медуза.

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Монета номіналом п'ять євро зроблена за мотивами казки латиського автора Альберта Кроненберга «П'ять котів». У казці йдеться про котів по імені Мурис, Нюрис, Інцис, Мінцис та Пунцис.

Це перша монета з «казкової серії». Скільки всього буде виготовлено видів монет, не уточнюється.