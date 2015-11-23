Завтра в Латвії з'явиться монета з п'ятьма котами в ліжку (фото, відео)
16:34, 23 листопада 2015Курйози
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Це перша монета з «казкової серії». Скільки всього буде виготовлено видів монет, не уточнюється.
Монета з котами номіналом в п'ять євро / Фото: Latvijas Banka
Банк Латвії випустить монету з п'ятьма котами.
Вона надійде у продаж 24 листопада, передає Медуза.
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Монета номіналом п'ять євро зроблена за мотивами казки латиського автора Альберта Кроненберга «П'ять котів». У казці йдеться про котів по імені Мурис, Нюрис, Інцис, Мінцис та Пунцис.
Це перша монета з «казкової серії». Скільки всього буде виготовлено видів монет, не уточнюється.
Аверс монети / Фото: Latvijas Banka
Реверс монети / Фото: Latvijas Banka
Відео LatvijasBanka
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