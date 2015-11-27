У Росії в 9-поверховому будинку продали 290 квартир на 10-18 поверхах

Як повідомляється на сайті прокуратури Татарстану, підставою для прокурорського втручання в числі іншого стали публікації в засобах масової інформації.

"В ході перевірки встановлено, що, незважаючи на наявність дозвільної документації на будівництво 9-поверхового багатоквартирного будинку та фактичне зведення будівлі зазначеної поверховості, ТОВ «Ростстройінвест» здійснювало реалізацію квартир з 10 по 18 поверхи. При цьому посередницька фірма діяла в рамках агентського договору з ТОВ «Фірма «Свей», - йдеться в повідомленні.

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За даним фактом до прокуратури Казані звернулися 5 громадян, які засумнівалися в законності зазначених угод.

На сьогоднішній день в будинку вже реалізовано 290 квартир на 10-18 поверхах.

В даний час будівництво даного об'єкта не ведеться. Квартири учасникам пайового будівництва не передані, а кошти громадянам, що звернулися в офіс організації у зв'язку з невиконанням умов договору, не повернуті.